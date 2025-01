Com o objetivo de proporcionar diversão e aprendizado durante as férias escolares, a Colônia de Férias do Parque Municipal está com 150 vagas disponíveis para crianças de 6 a 12 anos. O evento acontecerá entre os dias 14 e 24 de janeiro, de terça a sexta-feira, oferecendo uma programação variada com brincadeiras tradicionais, atividades culturais, gincanas, pintura, jogos, atividades ambientais e acesso às piscinas.

Divisão de Turmas

A Colônia será dividida em duas semanas:

Primeira semana: de 14 a 17 de janeiro

Segunda semana: de 21 a 24 de janeiro

Haverá seis turmas, com três funcionando em cada semana, divididas por faixas etárias:

Crianças de 6 e 7 anos

Crianças de 8 e 9 anos

Crianças de 10 a 12 anos

As atividades acontecerão sempre no período da manhã, das 8h30 às 11h30.

Inscrições Gratuitas

As inscrições são gratuitas e começam nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro. Os interessados devem ligar para os telefones (32) 3241-6532 ou 3690-3655 no horário das 8h às 17h. Para efetuar a inscrição, será necessário informar:

Nome e idade da criança

Nome do responsável

Telefone com WhatsApp para contato

Os responsáveis deverão assinar um termo de compromisso no primeiro dia da Colônia, mas não precisarão acompanhar as crianças durante as atividades.

Lanche Comunitário e Outras Informações

Cada criança deverá levar o próprio lanche para participar do piquenique comunitário, que faz parte da programação. O Parque Municipal, onde o evento será realizado, fica na Rua do Contorno, número 8, bairro Nova Califórnia. O parque funciona das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h.

Os visitantes que necessitam de transporte público podem utilizar as seguintes linhas de ônibus, todas identificadas com o letreiro "Via Parque Municipal":

520 (Aeroporto)

531 (Nova Califórnia)

537 (Jardim da Serra)

