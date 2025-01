Nesta terça-feira (07), após reunião conjunta com a atual Comissão da Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora (LIESJUF), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) confirmou o lançamento de um edital de fomento para as escolas de samba, previsto para ser publicado até março. O objetivo é aprimorar a estrutura e a qualidade dos desfiles carnavalescos em 2026. O evento não será realizado em 2025.

O encontro reuniu lideranças importantes, incluindo Rogério Freitas, diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), e os secretários Eduardo Crochet (Turismo) e Giliard Tenório (Comunicação Social), além de representantes das escolas de samba da cidade. Segundo o plano, os recursos serão aplicados durante o ano para a formação de mão de obra especializada, oficinas de ritmistas e iniciativas que visam fortalecer o envolvimento comunitário em torno das agremiações.

A criação do edital surge após os obstáculos enfrentados pelas escolas de samba para o Carnaval de 2025. Uma recomendação do Ministério Público impediu a Funalfa de repassar verbas diretamente à LIESJUF, comprometendo a preparação e a realização do desfile.

Rogério Freitas, diretor-geral da Funalfa, destacou a importância da nova abordagem. “Houve dificuldades relativas ao processo interno da Liga, além das recomendações do Ministério Público. Para 2026, planejamos retomar os desfiles com uma mentalidade renovada e maior estabilidade”.

O Secretário de Turismo, Eduardo Crochet, destacou o potencial do edital para transformar o carnaval de Juiz de Fora. “Com essa medida, vamos melhorar tanto a gestão quanto o envolvimento das escolas com suas comunidades, reconstruindo laços e atraindo novos integrantes”, afirmou.

Marcos Tadeu, presidente da Mocidade Alegre de São Mateus, celebrou a iniciativa, enfatizando a importância do apoio permanente: “Esse suporte da Prefeitura nos trará maior visibilidade. Teremos condições de trabalhar o ano inteiro na produção de fantasias e nos projetos sociais”.

Renan Henrique, presidente da Real Grandeza, reforçou a relevância do edital para soluções de longo prazo. “Deixaremos para trás medidas paliativas e adotaremos um caminho duradouro para resolver nossos principais desafios”, afirmou.

Expectativas para 2025

Apesar dos desafios, a folia de 2025 promete agitar Juiz de Fora com uma programação extensa de blocos de rua. O calendário prevê início das atividades no fim de semana de 14 a 16 de fevereiro. Os eventos continuarão no dia 21 e seguirão até 5 de março, com público estimado em 280 mil pessoas.

