A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em apoio à Polícia Civil do estado de São Paulo (PCESP), cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (8), no Bairro Caiçaras, em Juiz de Fora. A ação faz parte da operação Let's Go que investiga o desvio de cerca de R$ 700 mil de uma instituição financeira.

O inquérito policial apurou atos ilícitos praticados por criminosos, via rede mundial de computadores, os quais resultaram no acesso não autorizado pelos titulares de 28 contas bancárias, entre os dias 22 e 23 de dezembro de 2022, resultando em 68 transações indevidas, via PIX, impondo prejuízo de R$ 698.940,00

De acordo com as investigações, os criminosos, , valendo-se de informações de extensa base de número de CPFs e aproveitando-se de falha operacional decorrente de atualização do sistema, validaram os primeiros acessos com o uso dos tokens e, como se fossem os clientes titulares das contas, realizaram as transações.

Entre os principais beneficiários das transações ilícitas está um homem de 25 anos, que teve seu computador, notebook, celular e uma motocicleta apreendida na ação pelos policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora.

A operação empenhou ainda policiais em São Paulo, Goiás e Paraná.

Tags:

operação | Polícia