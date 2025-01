A Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) abre um novo local para o atendimento ao público. Teve início nesta quarta-feira, 8, o atendimento presencial relacionado a serviços de atividades urbanas. Agora, o serviço será realizado na Avenida Brasil, 2001, no térreo do prédio da Prefeitura, de 7h às 17h.

Segundo o Executivo, o objetivo é otimizar atendimento a protocolos, tais como: renovação da atividade no comércio popular, renovação de documentos da Feira da Pechincha, licenciamento para eventos, food truck, beer truck, publicidade e propaganda e análise de projetos. O plantão para análise de projeto começa no dia 13 de janeiro e necessita de agendamento prévio.

Para a secretária de desenvolvimento urbano com participação popular, Cidinha Louzada, essa mudança traz eficiência no atendimento ao cidadão. “A boa notícia é que aqui perto temos o DIGA que ajuda a solucionar os serviços como solicitação de exames mediante pedido do SUS, registro de reclamações do consumidor, solicitação de passe livre e recurso contra multas de trânsito e, além disso, temos o gabinete comunitário, onde podem ser feitos pedidos de zeladoria para sua rua ou seu bairro. Então você pode vir aqui, fazer várias coisas, ao mesmo tempo, num único lugar”, explica.