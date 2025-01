O Centro de Educação de Jovens e Adultos "Doutor Geraldo Moutinho" (CEM), em Juiz de Fora, iniciou o período de matrículas para as oficinas gratuitas e para as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O CEM oferece cursos desde a alfabetização até o 9º ano do Ensino Fundamental, incluindo Ensino Regular para o ano letivo de 2025.

As oficinas gratuitas são abertas para toda a comunidade escolar, e os interessados devem se dirigir ao CEM para garantir uma vaga. As senhas para matrícula são distribuídas diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, com limite de 50 senhas por dia. Entre as modalidades oferecidas estão:

Inglês

Espanhol

Libras

Informática

Artesanato (diversas opções)

Violão

Pandeiro

Cavaquinho

Ginástica

Capoeira

Fotografia

Teatro

Dança

Futsal

Desenho

Matrícula e Documentação Necessária

As inscrições são realizadas presencialmente na sede do CEM, localizada na Travessa Dr. Prisco, nº 57, no Centro de Juiz de Fora. Durante o mês de janeiro, o atendimento ocorre das 8h às 14h. As matrículas permanecem abertas até o preenchimento de todas as vagas.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

CPF do aluno;

RG ou certidão de nascimento do aluno;

RG e CPF dos pais ou responsáveis (para menores de 18 anos);

Comprovante de residência atual (como conta de luz, celular ou internet), com data de emissão de até três meses.