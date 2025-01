Os vereadores eleitos participaram nessa quarta-feira (8) das eleições para composição das Comissões Temáticas Permanentes (CTP) da Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) para 2025. Ao todo são 20 comissões, cada uma com três membros e um suplente. Em cada comissão, entre os membros, um vereador é eleito para presidente.

Esses colegiados de vereadores são importantes para focar o trabalho do Legislativo na diversidade de temas, bandeiras e causas demandados pela sociedade. Além disso, é papel das comissões avaliar e fornecer pareceres sobre projetos de lei (PL) que tratem de seu tema – antes mesmo do PL ir a votação no Plenário.

A novidade deste ano é o desmembramento da Comissão de Educação, Cultura e Turismo em outras duas: Comissão de Educação e Cultura e Comissão de Turismo. A mudança foi proposta pelo vereador Marlon Siqueira (MDB) e aprovada pelos pares em dezembro de 2024.

Confira os membros de cada comissão

1) Comissão de Legislação, Justiça e Redação Pardal – PresidenteJuraci Scheffer Cido ReisLetícia Delgado – Suplente.

2) Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira Juraci Scheffer – PresidenteMarlon SiqueiraTiago BonecãoJulinho Rossignoli – Suplente

3) Comissão de Educação e Cultura Sargento Mello Casal – PresidenteCida Oliveira Roberta LopesLaiz Perrut – Suplente

4) Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social Dr. Antônio Aguiar – Presidente Dr. Marcelo CondéLaiz PerrutRoberta Lopes – Suplente

5) Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e AcessibilidadeTiago Bonecão – Presidente João do JoaninhoPardalAndré Mariano – Suplente

6) Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do ConsumidorJoão Joaninho – Presidente Laiz PerrutFioteMarlon Siqueira – Suplente

7) Comissão de Direitos Humanos e Cidadania Cida Oliveira – Presidente Laiz PerrutAndré MarianoDr. Marcelo Condé – Suplente

8) Comissão de Participação Popular e de Legislação ParticipativaFiote – PresidenteNegro Bússola Letícia DelgadoAndré Mariano – Suplente

9) Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Laiz Perrut – Presidente Dr. Marcelo CondéRoberta LopesCida Oliveira – Suplente

10) Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e JuventudeNegro Bússola – PresidenteDr. Marcelo Condé Roberta LopesLetícia Delgado – Suplente

11) Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Julinho Rossignoli – PresidenteJuraci Scheffer Letícia DelgadoCida Oliveira – Suplente

12) Comissão de Ética e Decoro ParlamentarMarlon Siqueira – Presidente FioteVitinhoNegro Bússola – Suplente

13) Comissão de Segurança Pública Letícia Delgado – PresidenteJuraci Scheffer Julinho Rossignoli Sargento Mello Casal – Suplente

14) Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência João do Joaninho – PresidenteDr. Antônio Aguiar Maurício Delgado Letícia Delgado – Suplente

15) Comissão de Defesa, Controle e Proteção dos AnimaisVitinho – PresidenteKátia FrancoMarlon Siqueira Cido Reis – Suplente

16) Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e ComunicaçãoJoão do Joaninho – Presidente Sargento MelloLetícia DelgadoMarlon Siqueira – Suplente

17) Comissão de Esporte e Lazer Tiago Bonecão – PresidenteKátia FrancoCido ReisFiote – Suplente

18) Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Negro Bússola – Presidente Cida Oliveira Kátia FrancoMarlon Siqueira – Suplente

19) Comissão de Prevenção e Combate às DrogasAndré Mariano – PresidenteSargento Mello Vitinho Roberta Lopes – Suplente

20) Comissão de TurismoMarlon Siqueira – PresidenteFioteTiago BonecãoCida Oliveira – Suplente

