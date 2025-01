Um acidente grave ocorreu nesta quinta-feira (09) na BR 040, km 788, próximo ao Expominas, em Juiz de Fora, onde uma carreta carregada de cervejas tombou, deixando quatro vítimas, incluindo duas crianças. O motorista e outros passageiros ficaram feridos, com uma vítima presa às ferragens, necessitando de um resgate complexo realizado pelo 4° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM).

As equipes do 4° BBM realizaram o desencarceramento da vítima presa, elevando a cabine do veículo para liberá-la. Além disso, todas as vítimas receberam os primeiros socorros no local, sendo encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). As vítimas identificadas incluem o motorista, que sofreu lesões leves no braço, a esposa dele, que ficou presa sob o caminhão com laceração no membro superior e as crianças que também tiveram lesões leves.

O trânsito no local segue em meia pista.

