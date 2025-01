Com a chegada do período de pausa prolongada das aulas, muitas famílias em Juiz de Fora buscam alternativas para entreter as crianças de forma criativa e segura. A cidade oferece uma série de colônias de férias com atividades variadas, proporcionando momentos de lazer e aprendizado para os pequenos. Confira as principais opções disponíveis, incluindo detalhes sobre locais, datas e como realizar as inscrições.

10ª Colônia de Férias da Praça CEU

Local: Praça CEU

Data: 20 a 24/01

Inscrições: Início em 13/01, feitas presencialmente na secretaria da Praça CEU (Av. Juscelino Kubitschek, 5.899)

Colônia de Férias da Colmeia Escola Waldorf e da Corujinha na Cozinha

Local: Rua Santos Dumont, 420 - Granbery

Data: 16/12 a 31/01

Inscrições e mais informações:

Colmeia: (31) 99909-4194

Corujinha: (32) 998866-6528

Colônia de Férias da Escola Artéria

Local: Escola Artéria (R. Chanceler Oswaldo Aranha, 535 - São Mateus, Juiz de Fora)

Data: 16 a 20/12 e 06/01 a 31/01

Inscrições e mais informações: WhatsApp: (32) 99828-7047

Colônia de Férias do Império Fest

Local: Av. Manoel Vaz de Magalhães, 270 - Bosque do Imperador

Data: 06 a 31/01

Inscrições e mais informações: (32) 99154-6711

Colônia de Férias do Tio Macarrão

Local: R. Sen. Salgado Filho, 313 - Bom Pastor

Data: 16 a 20/12 e 13/01 a 31/01

Inscrições e mais informações: Na secretaria do Clube Bom Pastor

Colônia de Férias da Up Take Idiomas

Local: Morro da Glória, Rua dos Artistas, número 370

Data: 20 a 24/01

Inscrições: WhatsApp: (32) 98442-8944

Colônia de Férias BrinArte (parceria com o TenEteHara Instituto de Arte)

Local: Av. Pres. Costa e Silva, 2776 - São Pedro

Data: 06 a 31/01

Inscrições: WhatsApp: (32) 99999-3391 ou pelo Instagram

Colônia de Férias do Clube Cascatinha

Local: Clube Cascatinha (R. Miguel José Mansur, 380 - Cascatinha, Juiz de Fora)

Data: 13 a 31/01

Programação: Noite do pijama, batalha de Nerf com água, passeios, cinema, festival de sorvete, bloquinho pré-carnaval e festas temáticas.

Inscrições:

Pré-inscrição para sócios: a partir de 20/12

Inscrição para sócios: a partir de 30/12

Inscrição para não-sócios: a partir de 06/12

Programação completa e valores

Colônia de Férias do Parque Municipal

Local: Parque Municipal (Rua do Contorno, 8 - Nova Califórnia, Juiz de Fora)

Data: 14 a 24/01 (terça a sexta-feira)

Inscrições: Gratuitas, abertas a partir de 08/01, realizadas pelos telefones (32) 3241-6532 / 3690-3655, das 8h às 17h

Atividades: Brincadeiras antigas, piscinas, pinturas, jogos, gincanas, atividades culturais e ambientais.

Mais informações: Instagram: @parquemunicipaljf

Miniférias do Sesc em Minas

Local: Av. Olegário Maciel, 197 – Centro, Belo Horizonte – MG

Data: 13 a 24/01

Inscrições: Feitas pelo site