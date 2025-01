A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta sexta-feira (10), um homem de 25 anos em um condomínio no Bairro Cidade Alta, em Juiz de Fora. Ele é suspeito de promover plataformas de jogos de azar, lavar dinheiro, integrar organização criminosa e induzir consumidores a erro.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Bianca Mondaine, "as investigações começaram há cerca de três meses e indicam que o suspeito praticava essas atividades ilícitas há mais de três anos." As apurações apontaram que o suspeito utilizava redes sociais para divulgar supostos jogos de estratégia, que, na realidade, eram modalidades de jogos de azar, como roletas online. Essas publicações induziam consumidores ao erro, gerando lucros expressivos para o investigado.

"Nos últimos dias, nosso monitoramento identificou mudanças no comportamento do indivíduo, que passou a suspeitar que estava sendo investigado. Ele começou a usar novas contas para continuar promovendo as plataformas ilegais e tentou se desfazer de bens adquiridos com os lucros ilícitos, como um veículo de luxo e uma motocicleta importada", explicou a delegada.

FOTO: PCMG - Apreensão

Na operação, batizada de "Sorte Grande", foram apreendidos equipamentos eletrônicos, um veículo de luxo, uma motocicleta importada e documentos que indicam movimentações financeiras atípicas, reforçando as suspeitas de lavagem de dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Ele responderá pelos crimes de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa e por infringir o artigo 7º, inciso VII, da Lei de Crimes contra a Relação de Consumo (Lei 8.137/90), que penaliza práticas enganosas sobre produtos ou serviços, constatadas na divulgação das plataformas ilegais como supostos jogos de estratégia.

A delegada destacou que a operação é parte dos esforços da PCMG para combater crimes econômicos, proteger consumidores e desarticular práticas ilícitas que prejudicam a sociedade. "As investigações continuam para identificar outros envolvidos e o alcance das atividades criminosas", concluiu Bianca Mondaine.

