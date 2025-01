A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) de Juiz de Fora fará a manutenção de uma estrutura da companhia, com o objetivo de melhorar o sistema de abastecimento de água, pode causar a interrupção temporária no fornecimento de água para diversos bairros da Região Sudeste da cidade na próxima terça-feira (14).

A manutenção envolve a automatização da válvula de entrada do Reservatório Tiguera e requer a interrupção do funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Tiguera, responsável pelo bombeamento de água para as áreas afetadas.

Os bairros que podem ter o abastecimento prejudicado incluem: Tiguera, Nossa Senhora de Lourdes, São Conrado, Barão do Retiro, Granjas Bethel, Granjas Paraíso, Jardim Esperança, Pedras Preciosas, Parque das Palmeiras, Parque Jardim São Luiz, Quinta da Conceição, Retiro, Vila da Conceição, Vila São José, Vila A, Vila Santo Antônio, Vivendas do Retiro, Alto Santo Antônio, Parque Serra Verde, Santo Antônio do Paraibuna, Sítio São Joaquim, Campo Alegre, Vila da Prata, Terras Altas I e II, Floresta, Florestinha, entre outros bairros próximos.

A previsão é que os trabalhos ocorram das 7h às 13h de terça-feira (14). Após a conclusão da manutenção, o abastecimento de água será restabelecido, com a expectativa de normalização gradual até a noite do mesmo dia.