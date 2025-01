Nesta segunda-feira (13), o abastecimento de água em parte do bairro Granbery pode ser temporariamente comprometido devido a uma manutenção programada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A interrupção de energia, prevista para ocorrer entre as 9h e as 13h, afetará a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Booster Granbery II, operada pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), responsável pelo fornecimento de água na região.

De acordo com a Cemig, a manutenção é necessária para a realização de melhorias na rede elétrica. A Cesama informou que, assim que o fornecimento de energia for restabelecido, os trabalhos de tratamento e distribuição de água serão retomados. A expectativa é de que o fornecimento de água na área afetada seja totalmente normalizado até a noite do mesmo dia.

