A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) está com inscrições abertas para duas vagas de estágio. As oportunidades são direcionadas a estudantes que estejam cursando, a partir do terceiro período, os cursos de Ciências Econômicas, Pedagogia ou Administração.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais e oferece benefícios como bolsa-auxílio no valor de R$ 500, além de auxílio-transporte. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail edcefprocon@gmail.com até o dia 17 de janeiro.

