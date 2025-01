Nesta segunda-feira (13), Juiz de Fora deve enfrentar um dia chuvoso, com 97% de chance de precipitações, conforme informações do Tempo Agora. A previsão é de temperaturas variando entre 18°C e 25°C ao longo do dia.

O início da manhã terá uma temperatura de 19°C, subindo para 21°C nas primeiras horas. Durante a tarde, os termômetros devem marcar 24°C, e o dia vai terminar com 25°C. A expectativa é de chuvas frequentes ao longo do dia.

De acordo com dados do Climatempo, a semana permanece chuvosa com máximas de 29°C e mínimas de 17°C.

Minas Gerais

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira, as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo instável em todas as regiões do estado de Minas Gerais, por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas comum desta época de verão.

Chuvas fortes com acentuado volume podem ocorrer sobretudo nas regiões Norte, Leste e Centro do estado, regiões que já apresentam um período significativo de dias consecutivos com chuvas. As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas nas próximas 24 horas em Minas Gerais.