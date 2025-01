Um homem, de 37 anos, matou sua esposa, de 41 anos com facadas no pescoço, no sábado (11), no Bairro Sagrado Coração, em Juiz de Fora. Segundo a delegada Camila Miller, da Delegacia Especializada em Homicídios de Juiz de Fora, o homem confessou o crime à Polícia Militar (PM) ao ser encontrado escondido debaixo da cama da vítima.

Ainda de acordo com a delegada, o caso foi descoberto quando a tia da vítima estava tomando conta da filha do casal e estranhou o jeito que a sobrinha estava digitando no telefone, que não era como ela usualmente escrevia. "Ao tentar fazer ligações, a tia não era atendida. Há suspeita que o marido tenha se passado por ela nessas mensagens. Enquanto isso, naquele mesmo prédio, vizinhos teriam escutado gritos de socorro em um apartamento do bloco, mas não conseguiram identificar a moradia".

O homem confessou o crime e relatou que, após uma discussão com a companheira, ela teria pego uma faca, ele a desarmou e desferiu diversos golpes. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Facada