O Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) está preparando uma série de atividades para a temporada de férias de janeiro de 2025. Entre os dias 21 e 30 de janeiro, o público terá a oportunidade de participar de diversas oficinas, com inscrições gratuitas a partir do dia 15 de janeiro, às 10h, no site museudeartemurilomendes.com.br.

A programação contempla oficinas introdutórias de cerâmica, desenho, gravura, modelagem em biscuit e pintura. Algumas atividades trazem abordagens inovadoras. Segundo Carmem Mattos, responsável pela Divisão de Ação Educativa do MAMM, “a oficina de pintura deste ano vai explorar a relação entre ciência e arte, utilizando pigmentos naturais como urucum e extratos de plantas. Já nas oficinas de desenho, os participantes terão a chance de experimentar com novas técnicas, incluindo a criação de um robô desenhista”.

As oficinas estão organizadas por faixa etária e possuem um número limitado de vagas. As inscrições são ilimitadas por participante, permitindo que cada pessoa se inscreva em quantas atividades desejar, respeitando as restrições de idade. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (32) 2102-3577.

Confira a programação completa:

Oficina de Desenho I

Data: Terça-feira, 21 de janeiro

Horário: 14h às 16h

Público: Crianças de 7 e 8 anos

Vagas: 10

Instrutora: Carmem Mattos

Oficina de Desenho II

Data: Quarta-feira, 22 de janeiro

Horário: 14h às 16h

Público: Crianças de 9 e 10 anos

Vagas: 10

Instrutora: Carmem Mattos

Oficina de Pintura

Data: Quinta-feira, 23 de janeiro

Horário: 14h às 16h

Público: Crianças de 6 anos (acompanhadas por um responsável)

Vagas: 8

Instrutora: Carmem Mattos

Oficina de Cerâmica I

Data: Sexta-feira, 24 de janeiro

Horário: 14h às 16h

Público: Pessoas com 60 anos ou mais

Vagas: 10

Instrutora: Ana Luísa Custódio, bacharelanda em Artes Visuais e bolsista do projeto “Ações Educativas MAMM” (Pibiart/Procult)

Material Necessário: Pacote de argila de boa qualidade (cerâmica fria ou similar)

Oficina de Cerâmica II

Data: Terça-feira, 28 de janeiro

Horário: 14h às 16h

Público: Crianças de 11 e 12 anos

Vagas: 10

Instrutora: Ana Luísa Custódio

Material Necessário: Pacote de argila de boa qualidade (cerâmica fria ou similar)

Oficina de Gravura

Data: Quarta-feira, 29 de janeiro

Horário: 14h às 16h

Público: Crianças de 10 e 11 anos

Vagas: 10

Instrutora: Carmem Mattos

Oficina de Modelagem em Biscuit

Data: Quinta-feira, 30 de janeiro

Horário: 14h às 16h

Público: Crianças de 9 e 10 anos

Vagas: 10

Instrutora: Letícia Jacob, monitora de Escultura do curso de Licenciatura em Artes Visuais (IAD/UFJF)

Material Necessário: Pacote de massa para biscuit