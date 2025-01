Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na prisão de um homem e na apreensão de 423 pedras de crack no Viaduto Roza Cabinda, em Juiz de Fora. A ação, que aconteceu no final da tarde de segunda-feira (13) e teve como objetivo a “manutenção da ordem pública” e contou com o apoio da Guarda Municipal de Juiz de Fora (PJF).

De acordo com a PM, as equipes chegaram ao local, no cruzamento da Avenida Francisco Bernardino com a Rua Benjamin Constant, e o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente interceptado pelas motopatrulhas. Durante a abordagem, os policiais encontraram 73 pedras de crack e R$ 159 em dinheiro na pochete do homem.

Além disso, o suspeito arremessou um objeto durante a tentativa de fuga. Com o auxílio de um cão farejador, a equipe localizou mais três pacotes contendo o restante das drogas, totalizando 423 pedras de crack.

A polícia informou ainda que o detido já havia sido preso menos de dez dias antes por crime semelhante e é conhecido por vender drogas na região. O homem foi levado à delegacia e permanecerá à disposição da justiça.

juiz de fora | Minas Gerais