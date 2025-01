Na terça-feira (14), a equipe técnica da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) recebeu, na sede do órgão, representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Também participaram do encontro membros dos bancos BMG, Pan, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. O objetivo foi fortalecer o diálogo entre as instituições, bem como buscar melhores práticas no atendimento aos consumidores de serviços financeiros.

Durante a reunião, a equipe do Procon ressaltou a importância de ações da Febraban junto aos bancos associados para evitar ofertas de crédito sem considerar as condições reais de pagamento do consumidor. A agência também pontuou a responsabilidade dos bancos nas situações de endividamento e superendividamento dos consumidores. Já a equipe de ouvidoria da Febraban apresentou iniciativas voltadas para o relacionamento com consumidores, prevenção de ilícitos e responsabilidade socioambiental.

Segundo a Superintendente do Procon/JF, Tainah Marrazzo, ao promover discussões como esta, o Procon contribui para a construção de um ambiente regulatório mais eficaz, onde permite-se ajustar normas e padrões adequados às realidades e desafios de cada setor. Com uma abordagem colaborativa, o órgão cumpre seu papel de mediador das relações de consumo e estabelece um diálogo aberto e construtivo com diversos atores do mercado. “A aproximação com o setor financeiro não apenas fortalece a relação entre os grupos, mas também proporciona um ambiente de transparência e confiança”, afirma.

Tags:

Procon