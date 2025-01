Na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 04h55, um incêndio assustou moradores do bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora. As chamas começaram no Mercado Tanes, próximo à praça do bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com fogo intenso já próximo à porta de entrada. O Corpo de Bombeiros precisou arrombar o cadeado para entrar no estabelecimento e combater o incêndio diretamente. O calor extremo alimentou as chamas, que se espalharam para produtos inflamáveis como embalagens e mercadorias. A equipe isolou a área e trabalhou para extinguir o fogo em aproximadamente 15 minutos, utilizando uma linha direta de combate e removendo materiais combustíveis.

Depois que o fogo foi apagado, a ventilação do mercado ajudou a dispersar a fumaça acumulada. Ainda assim, os bombeiros inspecionaram o ambiente para eliminar qualquer foco residual que pudesse reacender.

O incêndio destruiu completamente um freezer vertical e comprometeu parcialmente a parte elétrica do mercado. Além disso, produtos próximos ao ponto de origem das chamas foram totalmente perdidos.

A suspeita inicial aponta para um curto-circuito na parte elétrica do freezer como a provável causa do incêndio. Apesar disso, investigações mais detalhadas deverão confirmar a origem exata do incêndio.