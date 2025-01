Juiz de Fora iniciará na próxima segunda-feira (20), a etapa de vistorias presenciais dos mais de 230 veículos credenciados para o transporte escolar na cidade. A ação é realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e acontece semestralmente, sempre antes do período de volta às aulas, junto à análise da documentação dos automóveis, motoristas e monitores cadastrados.

Segundo a Prefeitura, a orientação é sempre conferir se o veículo contratado para prestar o serviço possui o selo de vistoria atualizado, que deverá estar afixado no para-brisa. Aqueles que realizam o transporte escolar de maneira irregular estão sujeitos a multas e até apreensão, caso estejam atuando sem autorização.

Os responsáveis pelos veículos devem comparecer ao Centro de Fiscalização da SMU, localizado na Rodoviária Miguel Mansur, no horário previamente agendado, conforme divulgado no site da PJF. A ação assegura que os veículos estejam em boas condições para as atividades, garantindo a segurança dos usuários.