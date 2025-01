Nessa quinta-feira (16), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou e recuperou, em Juiz de Fora, um caminhão roubado na terça-feira (14), na Rodovia Rio-Magé, no Rio de Janeiro.

De acordo com apurações das equipes da 5ª e 6ª Delegacias de Polícia em Juiz de Fora, o veículo foi encontrado estacionado em uma rua do bairro Cascatinha, após o recebimento de denúncia anônima. O caminhão estava com a placa adulterada, reproduzindo a de um veículo regularizado da mesma marca e modelo, registrado na cidade de Cláudio, no Centro-Oeste mineiro.

As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis por abandonar o caminhão no local, bem como apurar a possível participação deles no roubo ocorrido no estado do Rio de Janeiro.

Crime

Conforme registrado, o roubo ocorreu por volta das 5h30, no bairro Parque Estrela, no Rio de Janeiro, próximo à comunidade da Vila Sapê. Na ocasião, três indivíduos armados, em um carro preto, interceptaram o caminhão que transportava uma carga de alimentos variados. Sob ameaça de arma de fogo, o motorista foi retirado do veículo e colocado no automóvel dos criminosos. A vítima foi abandonada sozinha posteriormente no bairro Campos Elísios.

A delegada Bianca Mondaini, responsável pela condução dos trabalhos policiais, destacou a importância da colaboração da sociedade para o esclarecimento de crimes, reforçando o incentivo à realização de denúncias anônimas. "A sociedade pode colaborar com a segurança pública repassando as informações de forma anônima pelo Disque Denúncia Unificado (DDU) 181" orientou.

Tags:

polícia civil | segurança