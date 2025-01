O prazo para que os prestadores de serviço autônomos possam pagar o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) com desconto de 6% (com pagamento à vista) vai até o dia 31 de janeiro. Para efetuar o pagamento, basta acessar o site da Prefeitura de Juiz de Fora, emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e fazer o pagamento pelo aplicativo do seu banco.

Caso o prestador de serviço não queira pagar a cota única, ele poderá efetuar o pagamento do tributo, sem desconto, em 12 parcelas mensais, com vencimento no último dia útil de cada mês. A primeira parcela do ISSQN para aqueles que desejam pagar sem desconto, com vencimento em 31 de janeiro, também só será disponibilizada pela internet.

O DAM também ficará disponível no Domicílio Eletrônico Tributário do Contribuinte (DET). As lotéricas recebem o pagamento de até R$ 5.000,00. Acima desse valor, o imposto deve ser pago preferencialmente pela internet/office banking do seu banco e nos guichês da CEF, inclusive para os clientes de bancos não credenciados pela PJF.

Além do pagamento à vista, para aqueles que preferirem o pagamento parcelado, a primeira parcela, que vence em janeiro, poderá ser paga on-line ou no Diga. As Reclamações Contra Lançamento (RCLs) também deverão ser interpostas até essa data, 31 de janeiro de 2025, via Prefeitura Ágil.

Para quem não tem acesso à internet, o serviço pode ser feito no Diga, disponível em dez pontos de atendimento em toda a cidade. O horário é das 7h às 17h, sem pausa no horário de almoço.