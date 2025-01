A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) prorrogou o prazo para as matrículas dos estudantes contemplados no Cadastro Escolar para o ano letivo de 2025 nas escolas da rede municipal até o dia 24 de janeiro de 2025.

Segundo a PJF, a ampliação do prazo se aplica às escolas da rede municipal que oferecem educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para efetivação da matrícula, é imprescindível que o responsável compareça à escola contemplada no Cadastro Escolar até 24 de janeiro de 2025 e apresente a documentação completa.

As famílias que desejarem vaga em uma escola diferente da contemplada no Cadastro Escolar devem efetuar a matrícula no prazo estabelecido a fim de garantir a vaga do estudante na rede municipal, e podem se dirigir à escola desejada, a partir do dia 27 de janeiro de 2025, e pleitear a transferência, caso haja vaga disponível.

As matrículas referentes às transferências de escola só podem ser efetivadas a partir de 27 de janeiro de 2025, após a conclusão do período oficial de matrículas.

Documentação para a matrícula

- Original e cópia da certidão de nascimento do candidato, carteira de identidade e CPF (caso possua);

- Original e cópia Carteira de identidade e CPF do responsável legal;

- Original e cópia do Comprovante de residência (preferencialmente conta de luz);

- Cartão do Bolsa Família, caso tenha;

- Declaração médica, caso a criança tenha alguma deficiência;

- Original e cópia do Cartão de Vacina;

- Original e cópia do cartão do SUS;

- Declaração de Transferência, caso o aluno esteja fora da data de corte e tenha direito à continuidade.

*Atenção: no ato da matrícula, a falta de apresentação de qualquer dos documentos acarretará na não efetivação da matrícula.

Tags:

Educação