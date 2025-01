O Parque Municipal de Juiz de Fora está pronto para receber as primeiras edições do evento Parque em Ação em 2025, trazendo uma programação especial para crianças de 6 a 12 anos. A iniciativa acontece nos sábados, 18 e 25 de janeiro, às 13h30, oferecendo diversas atividades recreativas e de lazer gratuitas, inspiradas nas melhores experiências da colônia de férias promovida anteriormente.

As crianças e suas famílias podem esperar uma tarde repleta de jogos e brincadeiras, com o objetivo de proporcionar entretenimento saudável e estimular o convívio social em um ambiente natural. Todas as atividades são abertas ao público, mas as vagas são limitadas, e as inscrições serão realizadas na hora, diretamente na Praça Central do Parque Municipal.

