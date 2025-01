Na próxima segunda-feira (20), a partir das 19h, será realizada a Procissão de São Sebastião em Juiz de Fora. Durante o evento religioso, fiéis percorrerão algumas das principais vias do centro da cidade, e o trânsito será temporariamente alterado com bloqueios totais em determinados trechos.

A procissão terá início na Igreja de São Sebastião, situada na Rua Santo Antônio, próximo à Rua Marechal Deodoro. De lá, os participantes seguirão pela Rua Floriano Peixoto e acessarão a pista lateral da Avenida Barão do Rio Branco, no sentido Catedral Metropolitana. O cortejo prosseguirá pela Rua Fernando Lobo, antes de retornar à Rua Santo Antônio e encerrar o percurso novamente na Igreja de São Sebastião.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas. A recomendação para quem estiver dirigindo durante o período do evento é evitar as áreas interditadas e utilizar rotas alternativas para minimizar atrasos.

Confira o percurso detalhado da procissão:

Início: Igreja de São Sebastião (Rua Santo Antônio)

Rua Floriano Peixoto

Avenida Barão do Rio Branco (pista lateral)

Catedral Metropolitana

Rua Fernando Lobo

Retorno para a Rua Santo Antônio e Igreja de São Sebastião

Motoristas que precisem acessar o centro devem planejar rotas que evitem a área da Rua Santo Antônio e as vias adjacentes. O trânsito deve apresentar retenções ao longo de todo o percurso, especialmente no entorno da Avenida Barão do Rio Branco.