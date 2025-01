Na tarde de sexta-feira (17), uma operação conduzida pelas equipes especializadas do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) culminou em uma apreensão de drogas no Bairro Retiro, em Juiz de Fora.

Durante patrulhamento e monitoramento de um ponto de tráfico de drogas na região, as equipes da polícia observaram movimentações suspeitas. No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido com o apoio da equipe ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães). Os itens apreendidos são:

242 pinos de cocaína

20 papelotes de cocaína

16 buchas de maconha

1 barra de maconha

1 balança de precisão

O resultado da ação reforça o compromisso da Polícia Militar com o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade violenta na cidade. A integração das unidades especializadas demonstra a importância do trabalho conjunto na promoção da segurança pública.

O autor foi conduzido à delegacia, onde permanecerá à disposição da justiça para as devidas providências legais.

