Na tarde do último sábado (18), a Polícia Militar apreendeu 114 buchas de maconha durante um patrulhamento de rotina para averiguar uma ocorrência distinta. Ao passar pela rua José Inácio Trindade, no bairro Ladeira, a polícia percebeu uma movimentação suspeita: um indivíduo entregando algo que se assemelhava a drogas para duas pessoas.

Ao perceberem a presença da viatura no local, os três indivíduos correram para evitarem uma possível abordagem da polícia. No momento da corrida, os policiais viram que um dos suspeitos jogou dinheiro por cima de uma cerca. Sendo assim, a PM priorizou abordar o suspeito que jogou o dinheiro, no valor de R$85,00.

A PMMG realizou uma busca no local e encontrou as buchas de maconha na área com o apoio da equipe do ROCCA, da 4ª Cia PM Ind PE, e o cão Brasão. O suspeito foi apreendido.





