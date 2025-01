O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), estará em Juiz de Fora nesta quarta-feira (22), para o lançamento da pedra fundamental de um importante projeto de infraestrutura no município. A cerimônia marcará o início da construção de um hangar de helicópteros destinado ao atendimento de urgência e emergência, integrado ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ao Corpo de Bombeiros. O evento ocorrerá às 14h, no Aeroporto da Serrinha, localizado na Avenida Prefeito Mello Reis, no Bairro Aeroporto, na região da Cidade Alta.

A obra, prevista para ser concluída entre oito e 12 meses, segundo o Cisdeste-Samu, irá beneficiar 198 municípios das macrorregiões Sudeste, Leste do Sul e Centro-Sul de Minas Gerais, proporcionando suporte aéreo para atendimentos médicos de emergência. A previsão é que a operacionalização da base integrada comece no primeiro trimestre de 2026. O custo estimado da obra é de R$ 4 milhões, recursos que serão compartilhados entre os 198 municípios beneficiados. O terreno foi cedido pela Prefeitura de Juiz de Fora.

O projeto já havia sido anunciado pelo Corpo de Bombeiros em junho de 2024, com previsão inicial de conclusão para o segundo semestre de 2025. No entanto, a estrutura provisória será instalada no início deste ano, para começar o treinamento da equipe e preparar os equipamentos necessários para os atendimentos.

O hangar terá capacidade para abrigar até cinco aeronaves, incluindo um helicóptero EC145 T2, um modelo de última geração ideal para resgates aéreos na área da saúde. O helicóptero tem capacidade para transportar até dois pacientes simultaneamente, oferecendo maior agilidade e eficiência nos atendimentos de emergência.