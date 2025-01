A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar (Seapa), divulgou nesta quarta-feira (22) o resultado do Edital 010/2024, que corresponde a cinco unidades no 1º piso, que serão ocupadas após o término da reforma do Mercado Municipal. A listagem completa com o nome dos classificados e dos suplentes pode ser acessada aqui.

Essas unidades vão compor o espaço com uma loja de açougue, outra de peixaria e mais três lojas de hortifruti. Além disso, o resultado do Edital 011/2024 foi divulgado na última semana e homologado na última terça-feira (21).

O prazo para a interposição de recursos do Edital 010/2024 é de três dias úteis e pode ser feito pelo Prefeitura Ágil ou pelo Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga). Após esse período, os recursos serão analisados pela Comissão Especial de Contratação, e o resultado final será homologado.

Edital do 2º piso - área gastronômica segue aberto

O edital nº 025/2024, referente às vagas localizadas no segundo andar do espaço destinado à área gastronômica do Mercado Municipal, segue disponível para consulta. Neste edital, são sete unidades ofertadas em quatro lotes, voltados a bares, restaurantes, cafés, doces e similares. Saiba os detalhes aqui.

Com a revitalização de todo o espaço, os permissionários e consumidores poderão desfrutar de um espaço mais seguro, acessível a todos os públicos, com uma diversidade de empreendimentos.