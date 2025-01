Na manhã desta quarta-feira (22), uma operação policial em Juiz de Fora resultou na prisão de quatro suspeitos envolvidos em uma série de crimes, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro, desobediência, resistência e direção perigosa. A ação foi realizada durante o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão (MBA) na Rua Vitorino Braga, em Juiz de Fora, e contou com a participação de diversas equipes policiais.

A operação começou quando as autoridades se depararam com os alvos do mandado saindo de uma residência e embarcando em um veículo. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir pelas ruas do bairro, desobedecendo as ordens de parada. Durante a fuga, o veículo transitou pela contramão em diversas vias, colocando em risco a segurança da população. Após breve perseguição, o veículo foi interceptado, e os indivíduos foram abordados.

Em continuidade à ação, as equipes policiais realizaram uma busca na residência dos autores, onde encontraram uma grande quantidade de dinheiro, cadernos de anotações relacionados a atividades ilícitas, jóias, relógios e outros materiais que levantaram suspeitas de envolvimento com a lavagem de dinheiro.

O trabalho da equipe foi além, com a chegada de uma denúncia anônima (DDU) indicando que uma garagem próxima à residência estava sendo usada para esconder entorpecentes. O local foi imediatamente investigado, e com a ajuda do cão de detecção Brasão, da equipe ROCCA, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas no interior da garagem. O proprietário do imóvel autorizou a entrada da equipe, e no banheiro do local foram encontrados pacotes de entorpecentes.

Durante a operação, foram apreendidos os seguintes itens:

67 barras de maconha

25 tabletes de maconha

R$ 107.025,00 em dinheiro

Um veículo

Cartões de crédito e cheques

Diversas jóias, incluindo relógios e cordões

Os quatro suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Tags:

Drogas | operação | Tráfico