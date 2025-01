As inscrições para a segunda edição do Mutirão Creche para Todos serão abertas pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) nesta segunda-feira (27) em Juiz de Fora. As famílias interessadas terão até 21 de fevereiro para se inscreverem.

O evento é voltado a pais e responsáveis de crianças de 0 a 3 anos que precisam de matrícula em creches, ou de 4 a 5 anos que já estão na fase de pré-escola e não conseguem vagas. O objetivo é alcançar a universalização do acesso a creches e pré-escolas para todas as crianças de Minas Gerais.



Este ano, um total de 16 municípios participarão do mutirão. As inscrições poderão ser realizadas nas unidades da DPMG participantes por moradores de quaisquer dos municípios que integram a comarca.

O Mutirão Creche para Todos irá ocorrer nas unidades da Defensoria Pública em Alfenas, Barbacena, Conceição do Mato Dentro, Diamantina, Divinópolis, Formiga, Governador Valadares, Jaboticatubas, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Santos Dumont, São Sebastião do Paraíso, Teófilo Otoni, Unaí e Varginha.

Confira a documentação necessária:

Certidão de nascimento da criança com CPF;

Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal;

Comprovante de endereço no município onde se almeja a vaga, que deverá ser atual e com CEP, preferencialmente em nome do requerente, ou declaração de residência, que pode ser obtida no posto de saúde ou no CRAS.