O Parque Municipal de Juiz de Fora anunciou a abertura do agendamento para visitas guiadas e ao Complexo Aquático, atividades que ocorrerão entre os dias 4 de fevereiro e 11 de julho. A iniciativa busca proporcionar experiências enriquecedoras para escolas e instituições, que poderão aproveitar as trilhas, natureza da Mata Atlântica, além do espaço aquático.

Visitas guiadas

As visitas guiadas acontecem de terça a sexta-feira, em quatro horários:

Manhã: 8h30 e 9h;

Tarde: 13h30 e 14h.

Cada visita recebe até 50 participantes. Para agendar, é necessário enviar um e-mail para visitaparquemunicipaljf@gmail.com com as seguintes informações:

Nome da instituição;

Contato do responsável;

E-mail;

Quantidade de pessoas;

Faixa etária do grupo;

Número de acompanhantes (professores, tutores, responsáveis).

A equipe de turismo do Parque sugere um roteiro personalizado para cada grupo, com opções como:

Caminhos da Mata: trilha na área do estacionamento;

Caminhos do Parque: exploração da área interna do Parque;

Caminhos do Bosque: visita a uma área cercada pela Mata Atlântica.

Além disso, atividades interativas abordando temas como educação ambiental e patrimonial complementam a experiência.

Visitas ao Complexo Aquático

As visitas ao Complexo Aquático também podem ser agendadas. Os horários disponíveis são:

Quartas e sextas-feiras: 8h30 e 13h30.

As instituições devem enviar e-mail para visitaparquemunicipaljf@gmail.com com os mesmos dados solicitados para as visitas guiadas.

O uso das piscinas será supervisionado por profissionais do Parque e requer o apoio dos responsáveis pelo grupo. É obrigatório o uso de trajes de banho para todos os participantes e acompanhantes. O limite é de 50 pessoas por horário de agendamento.