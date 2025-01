A execução do Hino do Município de Juiz de Fora, em todos os eventos esportivos e políticos, tornou-se obrigatória a partir do dia 13 de janeiro de 2025, quando entrou em vigor a Lei nº 15.050. De autoria do vereador Marlon Siqueira (MDB), o projeto de lei foi votado e aprovado pela Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) e sancionado pela prefeita Margarida Salomão (PT) no último dia 13. Os objetivos com a execução do hino no começo dos eventos são valorização do hino, da bandeira e dos símbolos do município, além de conhecimento e compreensão de seu significado.



O vereador autor do projeto defende que a iniciativa é importante para que cada vez mais juiz-foranos conheçam o hino, escrito pelo poeta Lindolfo Gomes com música do compositor Cincinato Duque Bicalho. “O que podemos verificar, pontualmente, é que os cidadãos do nosso Município, na maioria das vezes, não conhecem a amplitude da letra, assim como a sua musicalidade, ficando prejudicado o ato cívico e as solenidades pela sua inexecução”, salientando que nesse ato cívico o cidadão demonstra a sua cidadania “e com o passar do tempo teremos a oportunidade de presenciar o efeito positivo que irá trazer para nossa sociedade e consequentemente ao nosso país”, finalizou.