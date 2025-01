Na tarde desta quarta-feira (23), às 17h30, um acidente foi registrado na BR-267, nas proximidades do restaurante Queijaria, em Juiz de Fora. A colisão frontal entre um Fiat Palio e um Fiat Siena resultou em uma vítima fatal e três feridos graves. O acidente ocorreu em meio a fortes chuvas, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

Testemunhas relataram que o Fiat Palio, que seguia sentido Juiz de Fora, rodou na pista devido à chuva intensa, invadiu a contramão e teve sua lateral atingida pela frente do Fiat Siena, que trafegava no sentido oposto, em direção a Bicas.

No Fiat Palio estavam quatro ocupantes, todos moradores de Rochedo. A motorista sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e uma possível fratura no membro inferior esquerdo. No banco do passageiro dianteiro, uma idosa, possivelmente mãe da motorista, apresentava escoriações generalizadas, dor no tórax e estava em estado de choque. O motorista do Fiat Siena sofreu apenas arranhões leves e não apresentou fraturas aparentes.

No banco traseiro, uma adolescente sofreu uma possível fratura na região pélvica. Ao lado dela, uma criança de aproximadamente 8 a 9 anos, que sofreu o impacto direto da colisão, entrou em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação realizadas por médicos que passavam pelo local e pela equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU, o óbito da criança foi confirmado no local.

A identidade da vítima fatal não foi confirmada, pois ela estavam sem documentos. Devido ao estado emocional dos demais ocupantes, não foi possível determinar a idade exata da criança no momento.

A rodovia foi completamente interditada nos dois sentidos, causando congestionamento de aproximadamente 10 km em cada direção. A Polícia Militar auxiliou na libertação da motorista do Palio, enquanto a Polícia Civil realizou a perícia no local.