O curta-metragem Cadê minha filha, Bob?, que já havia conquistado dois prêmios no Festival Primeiro Plano no final do ano passado, acaba de ser reconhecido no Tamizhagam International Film Festival (edição de janeiro de 2025), com o Prêmio Especial do Júri de Melhor Filme Internacional. Realizado pelo Coletivo Grilla! e financiado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, através do Edital Murilão do Programa Cultural Murilo Mendes, o curta-metragem tem roteiro e direção de Pri Helena, que também celebra outro grande momento: sua participação no elenco de Ainda estou aqui, do cineasta Walter Salles, indicado a três categorias do Oscar nesta semana.

“O Grilla! é um coletivo feminista que destaca mulheres em diferentes funções: na direção de produção, arte, cena, movimento, fotografia e atuação. É muito gratificante ver que um projeto realizado em Juiz de Fora e patrocinado pelo edital Murilo Mendes está alcançando voos tão altos, ultrapassando nossas fronteiras nacionais”, comemora Pri Helena.

Ela também destaca a importância de dar visibilidade ao trabalho de artistas mulheres. “Saber que o trabalho de mulheres talentosas tem atingido lugares significativos e rompendo barreiras é emocionante, principalmente porque o Grilla! surgiu de um grupo de artistas de teatro que se aventuraram no audiovisual”.

Um noir brasileiro

Cadê minha filha, Bob? é uma releitura do cinema noir e narra a história de Jhessy, uma serial killer que revisita memórias perturbadoras de sua infância, revelando a perversão e crueldade em suas ações. O elenco conta com Pri Helena, Sol Mancini, Ari Teles, Sandra Emília, Débora Chaves, Rebeca Figueiredo, Angélica Joppert, Tairone Vale e Rapha Harley.

Pri Helena ressalta o empenho da equipe. “Foi um trabalho feito com muita honestidade, estudo e dedicação. Ver o filme recebendo esse reconhecimento emociona porque é uma obra que reflete o esforço coletivo de cada integrante”, afirma.

Representação no Oscar

Pri também celebra o reconhecimento de Ainda estou aqui, dirigido por Walter Salles, que recebeu três indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Filme do Ano. “Para o Brasil, é uma vitória histórica. Para a equipe, é um momento de muita emoção e orgulho por levar um filme tão importante e bem-feito ao maior palco do cinema mundial”, comenta.

O longa, que também destaca a brilhante atuação de Fernanda Torres, aborda um período histórico brasileiro marcado por desafios e injustiças sociais. “Ter o filme sendo assistido por tantas pessoas reflete o poder da democracia e da importância de resgatar histórias que muitos desconhecem”, conclui a atriz juiz-forana.

