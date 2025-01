A Secretaria do Bem-Estar Animal (Sebeal) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) deu início, nesta segunda-feira (27), a uma campanha solidária para arrecadação de doações destinadas ao Canil Municipal. A ação tem como objetivo principal melhorar o atendimento e o conforto dos cães e gatos resgatados, vítimas de abandono e maus-tratos, que estão sob os cuidados do local.

Entre os itens que podem ser doados estão:

Alimentos: ração e patês para cães e gatos (filhotes e adultos);

Medicamentos veterinários: vermífugos, antipulgas e outros dentro do prazo de validade;

Acessórios e produtos diversos: colares elizabetanos, caixas de transporte e itens em desuso que ainda estejam em bom estado;

Materiais de limpeza para a manutenção do espaço.

As doações devem ser entregues na sede da Sebeal, localizada no 4º andar do prédio da Cesama, na Avenida Rio Branco, 1843. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Segundo o secretário do Bem-Estar Animal, Márcio Guerra, a campanha vai além da arrecadação de itens: “queremos não só ampliar o conforto dos animais abrigados, mas também incentivar a reutilização de produtos que muitas vezes seriam descartados. Assim, além de beneficiar os animais, contribuímos para a redução de resíduos, promovendo o cuidado com o meio ambiente”.

Os interessados podem visitar o Canil Municipal de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30. Também é possível agendar visitas em outros horários pelo telefone (32) 98416-3648. O Canil está localizado na Rua Bartolomeu dos Santos, 680, no bairro São Damião.