A Estação de Tratamento de Água (ETA) Marechal Castelo Branco passará por um serviço de modernização programado no próximo domingo (26). A intervenção será realizada pela Cesama e inclui a instalação de um atuador elétrico, equipamento que permitirá o controle remoto, via telemetria, de válvulas ou registros da unidade. Além disso, o atuador possibilitará a regulação da vazão de entrada da água bruta na estação, tornando o processo mais preciso e reduzindo o esforço físico dos operadores.

Também serão realizadas manutenções em um registro e em uma comporta da unidade. Para minimizar os impactos do serviço, os trabalhos estão programados para começar de madrugada, às 4h, com previsão de término às 9h do mesmo dia. Durante esse período, a operação da ETA Castelo Branco será temporariamente suspensa.

As outras duas estações de tratamento de água que atendem Juiz de Fora, ETAs Walfrido Machado Mendonça (CDI) e São Pedro, continuarão operando com capacidade máxima, garantindo parte do abastecimento da cidade. No entanto, devido à interligação do sistema, a Cesama orienta que a população economize água até a normalização total do serviço, prevista para a noite de domingo (26) e madrugada de segunda-feira (27).