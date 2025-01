Na véspera do sexto aniversário da tragédia de Brumadinho, cerca de 30 representantes das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale na Mina do Córrego do Feijão estiveram no Ministério Público de Minas Gerais nesta sexta-feira (24). Acompanhados pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), apresentaram demandas relacionadas ao acordo de reparação firmado em 2021.

Entre as principais preocupações está a redução de 50% no Programa de Transferência de Renda (PTR), prevista para março deste ano, e o encerramento definitivo do benefício em 2026. Segundo o coordenador do MAB responsável pela Bacia do Paraopeba, Guilherme Camponez, o fim do PTR afetará diretamente a segurança alimentar de inúmeras famílias e a economia local, prejudicando o comércio e a geração de empregos. O movimento defende que o programa deve ser mantido até que todas as reparações sejam integralmente realizadas.

Demandas apresentadas

Além da continuidade do PTR, outras questões foram levantadas, incluindo:

Falta de transparência na execução da reparação socioambiental.

Fim das Assessorias Técnicas Independentes.

Ausência de reconhecimento de regiões contaminadas como áreas atingidas.

Desconsideração de povos e comunidades tradicionais no acordo.

Suspensão de processos individuais em prol de resoluções coletivas.

Os representantes também criticaram a Vale por divulgar informações imprecisas sobre as ações de reparação, como a limpeza e qualidade da água na região.

Próximos passos

O comitê formado pelas instituições responsáveis pelo acordo de reparação (MPMG, MPF, Defensoria Pública e Governo do Estado) se comprometeu a responder por escrito às demandas dos atingidos no prazo de 10 dias úteis.

Enquanto isso, os atingidos continuam pressionando por uma solução que contemple de forma justa os impactos gerados pelo desastre, que deixou 272 mortos e transformou profundamente a vida e o meio ambiente da região.

Tags:

brumadinho