A Prefeitura de Juiz de Fora oficializou a delimitação do Centro Histórico da cidade por meio do Decreto nº 17.025, assinado pela Prefeita Margarida Salomão. A iniciativa tem como objetivo preservar o patrimônio histórico e cultural, além de impulsionar o turismo e fortalecer o comércio local.

De acordo com a secretária de desenvolvimento urbano com participação popular, Cidinha Louzada, a criação do Centro Histórico será conduzida com base no diálogo com comerciantes e moradores. “A partir da conversa, saem novas ideias, até porque temos pessoas de diferentes lugares. As portas da Prefeitura estão abertas para conversar e identificar ajustes necessários, buscando um bom resultado tanto para os comerciantes quanto para a população. Vejo nas pessoas o desejo de contribuir para tornar a cidade ainda melhor, um Centro que vai mudar. Juiz de Fora é uma cidade querida, da qual temos orgulho”, afirmou.

Ainda segundo a secretária, a revitalização do Centro Histórico irá destacar o potencial da região. “Quando viajamos, sempre há um Centro Histórico como referência: seja na Bahia, Recife ou outros lugares. E em Juiz de Fora? Aqui também temos um rico Centro Histórico com casarões, imóveis maravilhosos e hoteis antigos. O que faremos agora é revitalizar e requalificar esse patrimônio dando a ele o valor que merece”, destacou Louzada.

O novo Centro Histórico abrange o núcleo urbano formado por ruas como Barão de Cataguases, Espírito Santo, Francisco Bernardino, Getúlio Vargas, Halfeld, entre outras. Também inclui locais icônicos como o Largo do Riachuelo, a Praça Menelick de Carvalho e o entorno da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Essas áreas representam a evolução histórica da cidade desde seus primeiros povoamentos até sua consolidação como um polo industrial e cultural, que lhe rendeu o apelido de "Manchester Mineira".

O decreto entrou em vigor imediatamente e servirá como base para a implantação de políticas públicas voltadas à preservação, ao planejamento urbano e ao fortalecimento da identidade cultural do município. O mapa detalhado da área pode ser consultado no site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora.

