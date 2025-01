A Sala do Empreendedor realizará, entre os dias 27 e 31 de janeiro, o Mutirão de Regularização para Microempreendedores Individuais (MEIs). O evento tem como objetivo principal auxiliar os empreendedores que possuem pendências a regularizar seus CNPJs, garantindo a continuidade de seus negócios de forma legal e segura.

Durante o mutirão, a equipe estará à disposição para oferecer suporte especializado, esclarecer dúvidas e orientar os microempreendedores sobre os melhores caminhos para a regularização. O atendimento acontecerá na Sala do Empreendedor, localizada no Paço Municipal (Avenida Rio Branco, 2234, Térreo, Centro - Parque Halfeld), nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Capacitações em destaque

Em comemoração à Semana de Visibilidade Trans, na próxima quarta-feira (29), às 14h, será promovida a oficina "Finanças Pessoais e Empresariais para Pessoas Trans", ministrada pela consultora de finanças do Sebrae-MG, Maria Nilda Clementino. O objetivo é capacitar os participantes com orientações práticas sobre gestão financeira, fortalecendo os negócios de pessoas trans.

Na quinta-feira (30), às 19h, será realizado o curso "Controles Essenciais para Quem Tem MEI", com a contadora e especialista em microempreendedores, Samyra Mota. Durante o curso, serão abordados temas como:

Gestão de PIX e cartão de crédito;

Controle de faturamento;

Declaração anual obrigatória do MEI;

Dicas para uma gestão eficiente de pequenos negócios.

Formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Samyra é uma referência nacional no TikTok, descomplicando o universo do MEI com conteúdos práticos e acessíveis.

Ambos os eventos ocorrerão no Anfiteatro João Carriço (Av. Barão do Rio Branco, 2234, 3º andar, Centro) e são gratuitos e abertos à população.