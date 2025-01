Na madrugada deste sábado (27), um acidente de trânsito na Avenida Barão do Rio Branco, próximo à Garganta do Dilermando, no bairro Manoel Honório, mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O incidente ocorreu às 00h30, em meio às chuvas que deixaram a pista escorregadia.

Segundo relato do condutor do veículo, a pista escorregadia resultou em uma batida contra um poste e, posteriormente, contra uma mureta. No automóvel, viajavam cinco homens, com idades entre 35 e 45 anos.

Os bombeiros foram responsáveis por estabilizar o veículo e desligar cabos de energia antes de realizar o desencarceramento do motorista, que estava preso às ferragens. Ele apresentava um corte na perna esquerda e suspeita de fratura na costela. Já os outros ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

Todas as vítimas receberam atendimento médico e foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) pela equipe do SAMU. Apesar da gravidade do acidente, o trânsito na região não precisou ser interditado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) assumiu o controle da ocorrência e a responsabilidade pelo veículo envolvido. Não houve interdição da via.

Tags:

acidente | Feridos | trânsito