Na madrugada desta terça-feira (28), por volta das 00h30, um incêndio atingiu o Açougue do Carlinhos, na esquina entre a Avenida Presidente Getúlio Vargas e a Rua São Sebastião, em Juiz de Fora. O estabelecimento está em um imóvel geminado, característica que conecta edificações habitacionais e comerciais, o que gerou preocupação quanto à possibilidade de propagação do fogo.

O fogo teve início na área próxima ao caixa do estabelecimento, atingindo pontos sensíveis do imóvel, como o forro de PVC e a sobreloja. O proprietário esteve presente no local durante a ocorrência e colaborou para o acesso ao interior do açougue.

O Corpo de Bombeiros constatou, em uma análise preliminar, que o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito em dispositivos elétricos próximos ao caixa. A suspeita será investigada mais a fundo para confirmar as causas do incidente.

Apesar dos danos ao estabelecimento, ninguém ficou ferido.