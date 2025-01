A Prefeitura de Juiz de Fora dará início, nesta terça-feira (28), a uma intervenção no sistema de drenagem do bairro Santa Cruz. As obras serão realizadas na Rua Miguel Marinho e têm previsão de durar 60 dias.

Segundo a PJF, o objetivo é estender a rede de drenagem da Rua Miguel Marinho até as proximidades da Avenida Dr. Simeão de Faria. Durante esse período, o trecho entre a Avenida Dr. Simeão de Faria e a Rua Altamiro Venâncio será interditado, restringindo o acesso apenas aos moradores locais.

Alterações no trânsito e nas linhas de ônibus

A interdição exigirá alterações no trajeto das linhas de ônibus 722 e 732, que atendem o bairro Santa Cruz. Os desvios ocorrerão conforme o avanço das obras e se restringirão aos dias úteis, entre 7h30 e 17h.

A PJF orienta os motoristas e usuários do transporte público a planejarem seus deslocamentos com antecedência e estarem atentos às sinalizações no local.