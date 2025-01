Na tarde desta terça-feira (28), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em uma residência localizada na Rua Américo Luz, nº 427, no Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora. O incidente ocorreu devido ao desprendimento da mangueira do botijão de gás, que provocou vazamento e originou uma grande labareda, iniciando o incêndio na cozinha do imóvel.

Segundo o Corpo de Bombeira, as chamas consumiram completamente a cozinha, mas não se alastraram para os demais cômodos da casa. Felizmente, não houve registro de vítimas. As guarnições do Corpo de Bombeiros atuaram rapidamente, utilizando duas linhas de combate direto para controlar o fogo. O botijão de gás foi retirado do interior da residência, eliminando riscos de explosão e garantindo a segurança do local.

A Defesa Civil foi acionada para avaliação da estrutura da residência, enquanto a Polícia Militar esteve presente para apoio. A operação foi concluída com sucesso, assegurando a segurança dos moradores e evitando maiores danos à propriedade.