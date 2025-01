Visando à ampliação do sistema de abastecimento de água da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), a partir da próxima quarta-feira (29) será necessária a interdição da Rua Afonso Pinheiro e Rua 1, localizadas no bairro Jardim Gaúcho. Os trabalhos acontecem entre 7h30 e 17h, quando será realizada a implantação de uma rede de água na Rua Doutor José Lanziotti. Os trabalhos serão realizados sem interrupção no abastecimento de água da região.

Em relação aos ônibus, no período de execução do serviço, será necessário o desvio das linhas 106, 113 e 118, que atendem os bairros Jardim Gaúcho e Vale Verde. As alterações nos trajetos serão realizadas conforme a evolução da obra.

A Cesama também solicita aos motoristas que redobrem a atenção na área do desvio, fiquem atentos à sinalização temporária e mantenham a velocidade reduzida no trecho.