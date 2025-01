Juiz de Fora foi atingida por fortes chuvas na última noite de segunda-feira (29), resultando em diversas ocorrências de alagamentos e deslizamentos pela cidade.

No Bairro Democrata, na Rua Benjamim Guimarães, cinco pessoas ficaram ilhadas dentro de seus veículos devido ao alagamento completo da via. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou o resgate das vítimas em segurança, sem registro de ferimentos. Após a operação, os bombeiros permaneceram no local para monitoramento da área e evitar novos incidentes.

Já no Bairro Milho Branco, na Rua Azul, um deslizamento de terra atingiu parcialmente os fundos de uma casa. Além disso, outra casa, situada na parte superior do talude que cedeu, ficou exposta, aumentando o risco estrutural de desabamento. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a segurança das moradias e orientou os moradores a permanecerem fora de suas casas até a conclusão da vistoria técnica.

O Corpo de Bombeiros também deslocou guarnições para pontos estratégicos da cidade, monitorando ruas alagadas e verificando a necessidade de remoção de moradores em áreas de risco. A recomendação das autoridades é que a população evite transitar por locais alagados e fique atenta a sinais de deslizamento de terra.

