A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta terça-feira (28) a programação do Carnaval 2025 em Juiz de Fora. Com expectativa de 280mil pessoas na rua, são mais de 80 atrações espalhadas por 20 bairros da cidade. De acordo com a PJF, todos os blocos terminam às 22h.

Circuito Parque Estação

Sai do Parque Halfeld até a Praça da estação, descendo o Calçadão da Rua Halfeld.

16 de fevereiro

12h: Bloco das Charmosas

12h: Bloco dos Bancários

20 de fevereiro

17h: Filhas da Luta

21 de fevereiro:

19h: Bloco do Servidor

22 de fevereiro:

12h: Domésticas de Luxo

16h: Ingoma

24 de fevereiro:

18h30: Tô no Vermelho

25 de fevereiro:

19h: Bloco do Batom

26 de fevereiro:

18h: Bloco da Saúde

19h: Bloco dos Carteiros

27 de fevereiro:

13h: Loucomotiva

16h30: Recordar é Viver

18h: Irmãos Metralha

20h: Pagodão dos Clubes

28 de fevereiro

16h: Pintinho de Ouro

19h: Bloco do Beco

3 de março

17h: Vai quem quer

Circuito Roza Estação

Sai do Viaduto Roza Cabinda e segue pela Avenida Francisco Bernardino até a Praça da Estação.

15 de janeiro

12h: Maracabloco

16h: Muvuka

16 de janeiro:

14h: Bloco das Cores

22 de janeiro:

18h: Makoombloco

23 de janeiro:

13h: Parangolé Valvulado

Praça Antônio Carlos

14 de janeiro

17h: Esquenta De Carnaval Roda Dos Amigos

15 de janeiro

16h: Bloco da Majestosa - Carnavell

1 de março

15h: Benemérita

5 de março:

15h: Bloco do Valle

Praça da Estação

23 de fevereiro

10h: Afoxé Filhos de Oyá

19h: Xota Efe

Blocos localizados pela cidade

15 de fevereiro

10h: Bloquinho Catavento - Santa Helena (Praça Menelick de Carvalho)

13h: Concentra, Mas Não Sai - Jardim Glória (Praça Ministrinho)

15h: Bloco Ao1golo - São Mateus (Rua Belo Horizonte, 240)

16h: Bloco Bom Gosto - Jardim de Alá (Rua Alfredo Ferreira Pinto, 403)

16h Bloco da Resenha - Esplanada (Rua Professor Walquirio Seixas de Farias, 560)

20h: Rosário Folia - Rosário de Minas (Praça da Matriz)

16 de fevereiro

10h: Bloco Me Beija - Jardim Esperança (Rua Padre Acácio Duarte)

14h: Bloco da Resenha - Esplanada (Rua Professor Walquirio Seixas de Farias, 560)

14h: Carnaval do Moinho - Francisco Bernardino (Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 900)

15h: Furtado Folia - Furtado de Menezes (Rua Alberto Surek, 22)

15h: Rosário Folia - Rosário de Minas (Praça da Matriz)

16h: Balança Mas Não Cai - Jardim Esperança (Rua Padre Acácio Duarte)

16h: Bloco da Helô - Santa Helena (Praça Menelick de Carvalho)

20 de fevereiro

15h: Bloco da Rádio Alô - Paineiras (Praça do Cruzeiro)

21 de fevereiro

15h: Bloco Samba nas Alturas - Paineiras (Praça do Cruzeiro)

15h: Bloco do Professor Guilherme - Passos (Praça Mozart Geraldo Teixeira)

16h: Bloco Boi Santa Luzia Folia Santa Luzia (Praça de Santa Luzia)

22 de fevereiro

11h: Só Love - Alto dos Passos (Rua Dom Viçoso)

12h: E o Puf Puf Nada? - Progresso (Rua Deputado Arlindo Leite,165)

13h: Bloco do Mestre - Santa Helena (Praça Menelick de Carvalho)

14h: Ninguém Vai - Bairro Araújo (Rua Afonso Barra, 520)

14h: Se Fiz Não Lembro - Costa Carvalho (Av. Sete de Setembro, 1574)

14h: Bloco da Sete - Costa Carvalho (Av. Sete de Setembro, 1200)

16h: Acorda Borboleta - Borboleta (Rua Braz Xavier Bastos Júnior)

16h: Grajamaica - Grajaú (Praça Pedro Batista Martins)

17h: Bloco dos Dar Nela - Ipiranga (Rua Nelito dos Santos Nazaréth, 195)

17h: Bloco do Santo - Santa Helena (Praça Menelick de Carvalho)



23 de fevereiro

10h: Blocãojf - Independência Shopping

12h: Bloco do Ben - São Mateus (Rua Luís de Camões, 74)

14h: Os Parças - Mundo Novo (Rua Couto e Silva, 55)

14h: Bloco Bazuka e Cia - São Mateus (Rua Dom Viçoso)

15h: Bloco Eu e Você - Vitorino Braga (Rua Heitor Guimarães)

16h: Carná Castelo - Monte Castelo (Rua Branca Mascarenhas)

26 de fevereiro

14h: Bloco da Apae - Santa Terezinha (Rua Custódio Tristão)

27 de fevereiro

17h: Bloco do Zezinho - São Mateus (Rua Morais e Castro, 515)

1 de março

10h: Banda Daki - Centro (Av. Rio Branco)

16h: Bafo da Onça - Grajaú (Rua Augusto Alves)

17h: Cerveja, Churrasco e Pagode (Ce Chupa) - Dom Bosco (Rua Manoel Lopes da Silva, 149)

2 de março

12h: Ninho Do Urubu - Mariano Procópio (Rua Duarte de Abreu, 24)

13h: Bloco É Huma e Tá! - Humaitá (Rua Pudente José de Oliveira)

13h: Lixarte - Olavo Costa (Rua da Esperança, 490)

15h: Unidos da Zona Sul - Santa Luzia (Rua Luiz Basílio Castor, 14)

16h: Debochadas da Vila - Vila Ideal (Rua Altivo Halfeld )

16h: Unidos do Ripi Rapi - Ipiranga (Praça do Ipiranga)

17h: Unidos do Bairro Floresta - Floresta (Rua Alameda Mundo Novo)

17h: Bloco do Boi Dom Bosco (Rua Manoel Lopes da Silva, 149)



3 de março

14h: Bloco da Rua Sem Saída - Bela Aurora (Rua Francisco Gonçalves Mariano, 312)

17h: Xicleteiros - Jardim Esperança (Rua Alberto Guedes)

17h: Cerveja, Churrasco e Pagode (Ce Chupa) - Dom Bosco (Rua Manoel Lopes da Siva, 149)

4 de março

13h: Bloco Pop PJF - Vitorino Braga (Rua Garibaldi Campinhos, 169)

15h: Bloco do Lalado e Gama Folia - Jardim Esperança (Rua Padre Acácio Duarte, 97)

17h: Bloco do Boi - Dom Bosco (Rua Manoel Lopes da Silva, 149)