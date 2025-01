Na manhã desta segunda-feira(29), às 6h10, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um ônibus urbano na Rua Pitangui, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Juiz de Fora. O motorista do veículo relatou que, durante a viagem, os passageiros perceberam fumaça no interior do ônibus. Ao parar e abrir o capô do motor, o condutor identificou as chamas e imediatamente evacuou os passageiros.

Tentando controlar o fogo, o motorista usou um extintor de incêndio, mas não conseguiu contê-lo. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram um carro de passeio estacionado atrás do ônibus. O carro estava carregado com dois recipientes de Gás Liquefeito Veicular (GLV), que começaram a vazar devido ao calor intenso, mas não houve explosão.

O incêndio também causou danos a uma creche próxima, quebrando janelas e derretendo parte do encanamento externo. Apesar da gravidade da situação, não foram registradas vítimas.





bombeiros | incêndio