Um ex-policial militar denunciado por homicídio duplamente qualificado foi preso em Massachusetts, Estados Unidos, por policiais do grupo de Operações de Execução e Remoção, ligado ao Departamento de Imigração Norte-americano. O foragido praticou o crime em 2018, entre os municípios de Piranga e Porto Firme/MG, na Região da Zona da Mata. A operação conjunta teve a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), unidade Visconde do Rio Branco, Promotoria de Justiça de Piranga, Polícia Federal e das autoridades norte-americanas. A prisão ocorreu no dia 14 de janeiro deste ano.

De acordo com as investigações, o réu, demitido da Polícia Militar de Minas Gerais em 2023, deixou o território nacional em março do ano passado pelo Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro (Aeroporto de Guarulhos), em São Paulo, empreendendo fuga para os Estados Unidos.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), após inúmeras diligências para o descobrimento do paradeiro do réu, o decreto de prisão foi encaminhado ao representante da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), para providenciar a Difusão Vermelha (mandado internacional), ensejando a captura do denunciado, considerado de alta periculosidade.

O brasileiro foragido, que estava morando ilegalmente em Fall River, no Estado de Massachusetts, ainda não chegou ao Brasil.

De acordo com o MPMG, ele será submetido a novo júri assim que retornar ao país.

