a tarde desta quarta-feira (29), um acidente foi registrado na rodovia BR-267, no km 112, por volta das 17h. Um veículo Chevrolet S10, de cor branca, trafegava pela via quando o condutor perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e caiu em um talude de aproximadamente 30 metros de altura, localizado às margens da rodovia.

A guarnição de resgate foi acionada e compareceu ao local para prestar atendimento. O motorista, que conseguiu sair do veículo antes da chegada dos socorristas, apresentava arranhoes leves e um traumatismo leve. Ele foi avaliado, imobilizado e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) para atendimento médico.

Foi constatado que durante o trajeto, o carro bateu com um poste de madeira, que foi derrubado com o impacto. O automóvel permaneceu no local à espera de remoção.