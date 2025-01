A Rua São Mateus terá interdições temporárias no trecho entre as ruas Professor Freire e Hélio Rui de Melo nesta quinta-feira (30) e sexta-feira (31). O bloqueio ocorre devido a obras de melhoria realizadas pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e acontecerá das 7h às 17h em ambos os dias.

Para minimizar impactos no trânsito, as linhas de ônibus 509 e 524 que passam pelo local farão um desvio pela Rua Mamoré. Motoristas que utilizam a via devem ficar atentos às mudanças e buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

A Cesama informou que as intervenções fazem parte de um conjunto de melhorias na infraestrutura de saneamento do bairro, visando otimizar o abastecimento e a rede de esgoto.